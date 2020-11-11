بالفيديو.. لحظة فقدان قائد مركبة السيطرة عليها على أحد الطرق

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، فقد قائد مركبة السيطرة على سيارته بسبب السرعة العالية؛ مما كاد أن يتسبب في حادث مروري مروع بأحد شوارع المملكة.
وتبين من خلال الفيديو، قائد المركبة وهو يحاول تجاوز المركبة التي أمامه من المسار الأيمن ليتفاجأ بمركبة أخرى، وعندما قرر العودة إلى المسار الأيسر فقد السيطرة وكاد يتسبب في حادث.
وتمكن السائق في اللحظات الأخيرة من السيطرة على المركبة، فيما قال البعض إن السبب هو قائد المركبة الذي يسير ببطء في المسار الأيسر، والبعض الآخر اتهم قائد المركبة الذي فقد السيطرة بسبب سرعته العالية.