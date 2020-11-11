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السحاب يقبِّل هامات الجبال في محمية شرعان بـ العلا

Time منذ 16 دقيقة
Views 220
السحاب يقبِّل هامات الجبال في محمية شرعان بـ العلا

(صدى):

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أحدث التعليقات

النصر و بس العالمي
احسن يستاهل
مطر الاسود
لقد اثبتم بلا جدال انكم اول من ينتهك اصول الديموقراطية وقوانينها , وان ماتزعمونه في هذا المجال ليس الا هراء وكلام فارغ والدليل ماتقومون به الان وانكاركم لفوز منافسكم لهذا يجب ان تقوم الامم المتحدة التي صدعتم رؤسنا بها على مدى عقود من الزمن بالاشراف على الانتخابات لديكم وان تقرر الفائز فلستم اهل لذلك ولا محل ثقة ----- تخيل لو حدث ذلك ----شيىء مضحك ----فعلا وعموما نرجو منكم رجاء حار الا تتحدثو بعد ذلك عن الديموقراطية في دول اخرى فقد صرنا نرى ان الديكتاتورية لا غبار عليها بل انها افضل من التهريج الديموقراطي الذي تتزعمونه
النصر العالمي
الله يشفيه ❤️❤️❤️❤️❤️
مطر الاسود
لماذا لا تشرحون لنا اولا ماهو المقصود بحدود المسارات هل هو القيادة بين الخطين على المسار ام هي السرعة المحددة على كل مسار لانك نادرا ماترى احدا يقود على الخط المرسوم بين مسارين الا في حالة التجاوز ---- يامرور افصح---- اوضح ---- ابن
زائر
هههههههههههههه مصدقين ان نادي الفقر بياخذه .. مساكين يكذبون الكذبه ويصدقونها

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