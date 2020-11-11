الأعداد السابقة للصحيفة

بال‏فيديو.. «قبر الغريب» في الباحة أحد شواهد العزل الصحي قديمًا

Time منذ ساعة
Views 1697
بال‏فيديو.. «قبر الغريب» في الباحة أحد شواهد العزل الصحي قديمًا

الباحة (صدى):
يعد "قبر الغريب" الشهير في منطقة الباحة من أحد أبرز وأهم شواهد العزل لمكافحة الأوبئة وتطبيق الحجر الصحي منذ القدم؛ حيث كان يتم فيه عزل المصاب الغريب بعيدا لتجنب انتشار الوباء والحد من عدد ضحاياه.

ويتشكل "قبر الغريب" على هيئة تجويف في صخرة كبيرة جُعل منذ سنين عديدة مكانًا للعزل الصحي لرجل غريب عن الديار حتى مات به؛ حيث كان يبعد الرجل المصاب حتى يشفى ويعود وإن مات فقبره محله، بحسب تقرير لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية".

وسُمي القبر بـ "قبر الغريب" لأن الرجل الذي مات فيه غريبًا ولا أحد يعلم عنه شيئًا، قد يكون مات أثناء نزوله من الحج أو عند العودة من الحج وعند وفاته وجدوا هذه الفجوة في الصخرة فكانت قبرًا له؛ فاعتبر الأجداد العزل هو الحل لتجنب انتشار الأوبئة.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
زعيم اااسيا
اعلام النصر كل مايتعثر النادي يسوقون اشاعات تشغل جمهورهم والمصيبه عندهم قطيع لو تقوله النصر حقق الاسيويه ويستشهدون بشخص سوداني يصدقون وتجدهم فالمدرجات يرفعون مجسم لكاس اسيااا يعني الي له عشرين سنه مقتنع ان النصر مارح بترشيح ماتبغه يصدق اي حاقه ههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. صراع حاد بين حمادة هلال وحيوان «اللايجر»
بالفيديو.. صراع حاد بين حمادة هلال وحيوان «اللايجر»
Time منذ دقيقة Views 1008
بالفيديو.. أمير مكة: لا هدف إلا بـ "مشروع" ولا مشروع إلا بـ "إنسان"
بالفيديو.. أمير مكة: لا هدف إلا بـ "مشروع" ولا مشروع إلا بـ "إنسان"
Time منذ 6 دقائق Views 1190
العثور على 25 مليون يورو بحوزة الإخوان بعد تهديد وزير الداخلية النمساوي بالقتل
العثور على 25 مليون يورو بحوزة الإخوان بعد تهديد وزير الداخلية النمساوي بالقتل
Time منذ 11 دقيقة Views 1267
نصائح يجب مراعاتها لتجنب حوادث الطرق خلال الشتاء
نصائح يجب مراعاتها لتجنب حوادث الطرق خلال الشتاء
Time منذ 17 دقيقة Views 1143
«الرمان» يحارب السرطان ويقوي المناعة ضد الفيروسات
«الرمان» يحارب السرطان ويقوي المناعة ضد الفيروسات
Time منذ 22 دقيقة Views 1207
بالصور.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy M12
بالصور.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy M12
Time منذ 27 دقيقة Views 1398
إغلاق مستشفى خاص مخالف في المدينة المنورة
إغلاق مستشفى خاص مخالف في المدينة المنورة
Time منذ 31 دقيقة Views 1404
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
Time منذ 37 دقيقة Views 1433
دراسة: العسل والحبة السوداء قد يساعدان في تسريع شفاء المصابين بكورونا
دراسة: العسل والحبة السوداء قد يساعدان في تسريع شفاء المصابين بكورونا
Time منذ 42 دقيقة Views 1284
"الجوازات" تدعو المقيمين لتسجيل بصمات أفراد أسرهم
"الجوازات" تدعو المقيمين لتسجيل بصمات أفراد أسرهم
Time منذ 51 دقيقة Views 1549