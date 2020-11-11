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"الشورى" يدعم المرأة بأكثر من 15 قرار تشريعي

Time منذ 40 دقيقة
Views 1493
"الشورى" يدعم المرأة بأكثر من 15 قرار تشريعي

الرياض (صدى):
يشهد مجلس الشورى اليوم الأربعاء افتتاح الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى مع آداء أعضاء الشورى الجدد القسم ، بجانب الإستمااع للخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه خادم الحرمين الشريفين (عبر الاتصال المرئي) .

ونجح مجلس الشورى خلال جلساته السابقة في عدد كبير من الإنجازات التشريعية التي ساهمت في حل القضايا المحلية وقضايا المرأة ، وهو ما ثبت في ترأس المرأة السعودية لجنة المرأة في جامعة الدول العربية وتمثيل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في المم المتحدة ، بجانب رفع نسبة مشتكة المرأة في سوق العمل وحماية حقوقها .

كما شهد العديد من الجوانب التشريعية التي تواكب رؤية المملكة 2030 م في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ، مع الإهتمام بالقطاع الخاص وإبرز دوره ومناقشة قوانين العمل والتأمينات والإستثمار وغيرها من التشريعات التي تنعكس على الإفتصاد الوطتبي .

وشهد مجلس الشوى أيضاً أكثر من 15 قرار لحقوق المرأة المطلقة والقضايا المتعلقة بها كالحضانة والنفقة والإجراءات الإدارية والتنظيمية وغيرها .

ومن المنتظر أن يتناول الخطاب الملكي اليوم الأربعاء سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الاقليمية والدولية .

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أحدث التعليقات

النصر و بس العالمي
احسن يستاهل
مطر الاسود
لقد اثبتم بلا جدال انكم اول من ينتهك اصول الديموقراطية وقوانينها , وان ماتزعمونه في هذا المجال ليس الا هراء وكلام فارغ والدليل ماتقومون به الان وانكاركم لفوز منافسكم لهذا يجب ان تقوم الامم المتحدة التي صدعتم رؤسنا بها على مدى عقود من الزمن بالاشراف على الانتخابات لديكم وان تقرر الفائز فلستم اهل لذلك ولا محل ثقة ----- تخيل لو حدث ذلك ----شيىء مضحك ----فعلا وعموما نرجو منكم رجاء حار الا تتحدثو بعد ذلك عن الديموقراطية في دول اخرى فقد صرنا نرى ان الديكتاتورية لا غبار عليها بل انها افضل من التهريج الديموقراطي الذي تتزعمونه
النصر العالمي
الله يشفيه ❤️❤️❤️❤️❤️
مطر الاسود
لماذا لا تشرحون لنا اولا ماهو المقصود بحدود المسارات هل هو القيادة بين الخطين على المسار ام هي السرعة المحددة على كل مسار لانك نادرا ماترى احدا يقود على الخط المرسوم بين مسارين الا في حالة التجاوز ---- يامرور افصح---- اوضح ---- ابن
زائر
هههههههههههههه مصدقين ان نادي الفقر بياخذه .. مساكين يكذبون الكذبه ويصدقونها

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