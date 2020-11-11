«أبل» تزيح الستار عن حاسوب «ماك بوك» الحديث

وكالات (صدى):
أزاحت شركة "أبل" الأمريكية رسميا، الستار حاسوبها "ماك بوك" الحديث المعتمد على شريحة "إم 1" القوية، وذلك خلال حدثها الافتراضي "One More Thing"؛ حيث تعد تلك الشريحة أقوى شريحة صنعتها "أبل" على الإطلاق.
وتوفر أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداء يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات تعلم آلي تصل إلى 15 مرة، وقادرة على أداء 11 تريليون عملية في الثانية الواحدة.
وحصل الحاسوب الجديد "ماك بوك أير" على عمر بطارية غير عادي، مع ما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو، كما سيحافظ على سعره الحالي الذي يبدأ من 999 دولارا، ولقطاع التعليم بسعر يبدأ من 899 دولارا.