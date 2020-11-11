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«أبل» تزيح الستار عن حاسوب «ماك بوك» الحديث

Time منذ ساعة
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«أبل» تزيح الستار عن حاسوب «ماك بوك» الحديث

وكالات (صدى):
أزاحت شركة "أبل" الأمريكية رسميا، الستار حاسوبها "ماك بوك" الحديث المعتمد على شريحة "إم 1" القوية، وذلك خلال حدثها الافتراضي "One More Thing"؛ حيث تعد تلك الشريحة أقوى شريحة صنعتها "أبل" على الإطلاق.

وتوفر أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداء يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات تعلم آلي تصل إلى 15 مرة، وقادرة على أداء 11 تريليون عملية في الثانية الواحدة.

وحصل الحاسوب الجديد "ماك بوك أير" على عمر بطارية غير عادي، مع ما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو، كما سيحافظ على سعره الحالي الذي يبدأ من 999 دولارا، ولقطاع التعليم بسعر يبدأ من 899 دولارا.

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أحدث التعليقات

النصر و بس العالمي
احسن يستاهل
مطر الاسود
لقد اثبتم بلا جدال انكم اول من ينتهك اصول الديموقراطية وقوانينها , وان ماتزعمونه في هذا المجال ليس الا هراء وكلام فارغ والدليل ماتقومون به الان وانكاركم لفوز منافسكم لهذا يجب ان تقوم الامم المتحدة التي صدعتم رؤسنا بها على مدى عقود من الزمن بالاشراف على الانتخابات لديكم وان تقرر الفائز فلستم اهل لذلك ولا محل ثقة ----- تخيل لو حدث ذلك ----شيىء مضحك ----فعلا وعموما نرجو منكم رجاء حار الا تتحدثو بعد ذلك عن الديموقراطية في دول اخرى فقد صرنا نرى ان الديكتاتورية لا غبار عليها بل انها افضل من التهريج الديموقراطي الذي تتزعمونه
النصر العالمي
الله يشفيه ❤️❤️❤️❤️❤️
مطر الاسود
لماذا لا تشرحون لنا اولا ماهو المقصود بحدود المسارات هل هو القيادة بين الخطين على المسار ام هي السرعة المحددة على كل مسار لانك نادرا ماترى احدا يقود على الخط المرسوم بين مسارين الا في حالة التجاوز ---- يامرور افصح---- اوضح ---- ابن
زائر
هههههههههههههه مصدقين ان نادي الفقر بياخذه .. مساكين يكذبون الكذبه ويصدقونها

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