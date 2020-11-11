البحرين تنعي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

المنامة (صدى):
نعي الديوان الملكي في البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الديوان الملكي أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.
وقد أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.