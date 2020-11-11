أبرز عقبات انتقال رونالدو للدوري السعودي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، عن أبرز عقبات انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لدوري المحترفين بالمملكة؛ حيث يفكر فريقه يوفنتوس في الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للتخلص من راتبه الضخم.
ويعد من أبرز العقبات الراتب السنوي الضخم للنجم البرتغالي الذي يقدر بـ30 مليون يورو، أي ما يعادل 132 مليون ريال، كما أن قواعد هيئة الرياضة، تنص على أنه يتوجب على الأندية التي ترغب في ضم أي لاعب، توفير قيمة راتبه كاملا حسب مدة التعاقد.
ويأتي بالإضافة إلى توفير المكافآت والمتغيرات التي ستتواجد في العقد وإيداعها في حساب بنكي باسم النادي؛ لذلك أي فريق يريد الاستفادة من خدمات رونالدو، سيكون مجبرا على إيداع قرابة 300 مليون ريال في حسابه البنكي، وهو الأمر الذي يجعل إتمام الصفقة شبه مستحيل.
وتتمثل العقبة الثانية، هي طبيعة حياة أسرة رونالدو وصديقته جورجينا، التي تشتهر بإطلالتها المثيرة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، وهو ما يتناقض مع طبيعة الحياة في المملكة، التي يلتزم أفرادها بالحفاظ على القيم والآداب العامة في جميع الأماكن.