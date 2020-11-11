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أبرز عقبات انتقال رونالدو للدوري السعودي

Time منذ ساعة
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أبرز عقبات انتقال رونالدو للدوري السعودي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، عن أبرز عقبات انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لدوري المحترفين بالمملكة؛ حيث يفكر فريقه يوفنتوس في الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للتخلص من راتبه الضخم.

ويعد من أبرز العقبات الراتب السنوي الضخم للنجم البرتغالي الذي يقدر بـ30 مليون يورو، أي ما يعادل 132 مليون ريال، كما أن قواعد هيئة الرياضة، تنص على أنه يتوجب على الأندية التي ترغب في ضم أي لاعب، توفير قيمة راتبه كاملا حسب مدة التعاقد.

ويأتي بالإضافة إلى توفير المكافآت والمتغيرات التي ستتواجد في العقد وإيداعها في حساب بنكي باسم النادي؛ لذلك أي فريق يريد الاستفادة من خدمات رونالدو، سيكون مجبرا على إيداع قرابة 300 مليون ريال في حسابه البنكي، وهو الأمر الذي يجعل إتمام الصفقة شبه مستحيل.

وتتمثل العقبة الثانية، هي طبيعة حياة أسرة رونالدو وصديقته جورجينا، التي تشتهر بإطلالتها المثيرة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، وهو ما يتناقض مع طبيعة الحياة في المملكة، التي يلتزم أفرادها بالحفاظ على القيم والآداب العامة في جميع الأماكن.

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أحدث التعليقات

النصر و بس العالمي
احسن يستاهل
مطر الاسود
لقد اثبتم بلا جدال انكم اول من ينتهك اصول الديموقراطية وقوانينها , وان ماتزعمونه في هذا المجال ليس الا هراء وكلام فارغ والدليل ماتقومون به الان وانكاركم لفوز منافسكم لهذا يجب ان تقوم الامم المتحدة التي صدعتم رؤسنا بها على مدى عقود من الزمن بالاشراف على الانتخابات لديكم وان تقرر الفائز فلستم اهل لذلك ولا محل ثقة ----- تخيل لو حدث ذلك ----شيىء مضحك ----فعلا وعموما نرجو منكم رجاء حار الا تتحدثو بعد ذلك عن الديموقراطية في دول اخرى فقد صرنا نرى ان الديكتاتورية لا غبار عليها بل انها افضل من التهريج الديموقراطي الذي تتزعمونه
النصر العالمي
الله يشفيه ❤️❤️❤️❤️❤️
مطر الاسود
لماذا لا تشرحون لنا اولا ماهو المقصود بحدود المسارات هل هو القيادة بين الخطين على المسار ام هي السرعة المحددة على كل مسار لانك نادرا ماترى احدا يقود على الخط المرسوم بين مسارين الا في حالة التجاوز ---- يامرور افصح---- اوضح ---- ابن
زائر
هههههههههههههه مصدقين ان نادي الفقر بياخذه .. مساكين يكذبون الكذبه ويصدقونها

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