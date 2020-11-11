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تفاصيل قيام شركة «فايزر» بنقل وتوزيع لقاح كورونا

Time منذ 15 دقيقة
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تفاصيل قيام شركة «فايزر» بنقل وتوزيع لقاح كورونا

واشنطن (صدى):
أكدت شركة " فايزر" الأمريكية للأدوية، أن توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون مبنياً على نظام مرن في الوقت المناسب؛ حيث سيشحن القوارير المجمدة مباشرة إلى نقطة التطعيم.

وأوضحت الشركة، أنها قامت بتطوير ابتكارات في التعبئة والتغليف والتخزين لتكون مناسبة للغرض في مجموعة من المواقع التي تعتقد أنه سيتم إجراء التطعيمات فيها.

وأضافت: "لقد صممنا خصيصاً حاويات نقل يتم التحكم في درجة حرارتها باستخدام الثلج الجاف (ثاني أكسيد الكربون الصلب) للحفاظ على ظروف التخزين الموصى بها -70 درجة مئوية تحت الصفر (± 10 درجة) حتى 10 أيام".

وأشارت الشركة، إلى أنها ستعمل وستنسق مع شركاء النقل الاستراتيجيين لشحن اللقاح جواً إلى المحاور الرئيسية داخل البلد أو المنطقة وعن طريق النقل البري إلى مواقع الجرعات، كما أنها ستستخدم مستشعرات حرارية تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في كل شحنة مع آلية تحكم يتتبع موقع ودرجة حرارة كل شحنة لقاح عبر المسارات المحددة مسبقاً.

وصرحت شركة "فايزر" إنه وبمجرد تلقي اللقاح في النقاط النهائية للاستخدام سيكون هناك 3 خيارات، إما حفظها في أجهزة أو مبردات درجات الحرارة المنخفضة للغاية، والمتاحة تجارياً في الوقت الحالي، ويمكنها إطالة العمر الافتراضي لمدة تصل إلى 6 أشهر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له باب الخروج على مصراعيه
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له الباب على مصراعيه لان الهلال لديه عزة نفس لايلزم الا من يعزه فقط
لقيت خبر
لحس مكوه
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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