"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر المجلس بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- كبير مسؤولي الجودة والتحليل :
- بكالوريوس في التسويق ، التواصل ، التأمين ، أو ما يعادلها .
- خبرة 6 سنوات على الأقل .
- يفضل شهادة محترف خدمة عملاء معتمد .
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .
- خبرة في المقاييس المتعلقة بالعملاء .
- يفضل خبرة في قطاع التأمين الصحي أو الجهات الحكومية أو الرقابية .
2- كبير محللي تجربة المستفيد :
- بكالوريوس في " التسويق ، التواصل " أو ما يعادلها .
- خبرة 6 سنوات على الأقل .
- إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .
- خبرة في رسم رحلات العملاء وتخطيط الخدمات .
- خبرة في التأمين الصحي أو الحكومية أو جهة رقابية .
وحول موعد التقديم ، أكد أنه متاح من اليوم الأربعاء 25 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 11 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الربطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــا و هنــــــــــا .