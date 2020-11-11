الأعداد السابقة للصحيفة

"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1351
"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر المجلس بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- كبير مسؤولي الجودة والتحليل :

- بكالوريوس في التسويق ، التواصل ، التأمين ، أو ما يعادلها .

- خبرة 6 سنوات على الأقل .

- يفضل شهادة محترف خدمة عملاء معتمد .

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .

- خبرة في المقاييس المتعلقة بالعملاء .

- يفضل خبرة في قطاع التأمين الصحي أو الجهات الحكومية أو الرقابية .

2- كبير محللي تجربة المستفيد :

- بكالوريوس في " التسويق ، التواصل " أو ما يعادلها .

- خبرة 6 سنوات على الأقل .

- إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .

- خبرة في رسم رحلات العملاء وتخطيط الخدمات .

- خبرة في التأمين الصحي أو الحكومية أو جهة رقابية .

وحول موعد التقديم ، أكد أنه متاح من اليوم الأربعاء 25 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 11 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الربطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــا و هنــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له باب الخروج على مصراعيه
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له الباب على مصراعيه لان الهلال لديه عزة نفس لايلزم الا من يعزه فقط
لقيت خبر
لحس مكوه
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

أخر الأخبار

رجل يمزق زوجته بالسكين أمام ابنتهما بسبب طلبها الطلاق
رجل يمزق زوجته بالسكين أمام ابنتهما بسبب طلبها الطلاق
Time منذ 10 دقائق Views 29
تفاصيل قيام شركة «فايزر» بنقل وتوزيع لقاح كورونا
تفاصيل قيام شركة «فايزر» بنقل وتوزيع لقاح كورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 1340
"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة
"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 20 دقيقة Views 1351
خطوة يجب التأكد منها قبل تنظيف فلتر الهواء في السيارة
خطوة يجب التأكد منها قبل تنظيف فلتر الهواء في السيارة
Time منذ 24 دقيقة Views 1296
برشلونة يدفع 10 ملايين يورو لـ «نيمار» بالخطأ
برشلونة يدفع 10 ملايين يورو لـ «نيمار» بالخطأ
Time منذ 30 دقيقة Views 1548
بالفيديو.. ترهيب عجوز مصاب بالتوحد على يد مراهقين بطريقة مروعة
بالفيديو.. ترهيب عجوز مصاب بالتوحد على يد مراهقين بطريقة مروعة
Time منذ 35 دقيقة Views 409
بالفيديو.. المصلح يوضح حكم من أخطأ في قراءة التشهد
بالفيديو.. المصلح يوضح حكم من أخطأ في قراءة التشهد
Time منذ 45 دقيقة Views 1656
رجل يبيع طفله الرضيع بعدما فقد وظيفته بسبب الجائحة
رجل يبيع طفله الرضيع بعدما فقد وظيفته بسبب الجائحة
Time منذ 55 دقيقة Views 301
بالفيديو.. تصريح خطير لوزير الخارجية الأمريكي: ترامب سيكمل ولاية ثانية
بالفيديو.. تصريح خطير لوزير الخارجية الأمريكي: ترامب سيكمل ولاية ثانية
Time منذ ساعة Views 2000
مطار الملك خالد يستقبل أكثر من 106 أطنان من هواتف آبل IPhone 12
مطار الملك خالد يستقبل أكثر من 106 أطنان من هواتف آبل IPhone 12
Time منذ ساعة Views 1463