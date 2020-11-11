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«المسند»: هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة مناطق

Time منذ ساعة
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«المسند»: هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن حالة الطقس في ‏اليوم السادس للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، حفر الباطن، الكويت، العراق، وأجزاء من عسير، الباحة، وربما على نطاق ضيق من القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وأوضح "المسند" أنه متوقع أن تكون ذروتها في الكويت ورفحاء وما حولها، لافتًا إلى أنه متوقع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل ملحوظ من ليلة الجمعة في الوسطى، ثم الشرقية من يوم السبت، وفي القطاع الشمالي الانخفاض قائم وبشكل تدريجي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له باب الخروج على مصراعيه
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له الباب على مصراعيه لان الهلال لديه عزة نفس لايلزم الا من يعزه فقط
لقيت خبر
لحس مكوه
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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