بالفيديو.. "باباجان": استقالة وزير المالية إعلان إفلاس تركيا

وكالات (صدى):
فجرت استقالة وزير المالية التركي برات البيرق غضب الرأي العام بعد الإعتراف ضمنياً بفشل إدارة إقتصاد البلاد التي دخلت في أزمة مالية طاحنة .
وأكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان أن هذه الإستقالة بمثابة إعلان إفلاس الدولة بسبب فشل إنقاذ العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بعد أن فقدت الليرة 30 % من قيمتها مام الدولار ما سبب إرتفاع جنوني للأسعار ، وفقاً للعربية .
كما أصبح الوضع الإقتصادي للبلاد غامضاً بسبب حملات المقاطعة التي تقودها المملكة ما أثر على سمعة تركيا اقتصادياً وحجم إستثماراتها في الخارج .
أما المواطنون فقد واجهوا الأمر بسخرية خاصةً بعد أن استدانت تركيا من قطر وهي أصغر من محافظة قونية ، مؤكدين أن السبب الرئيسي نظام أردوغان وليس وزير بشخصه فقط .