الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "باباجان": استقالة وزير المالية إعلان إفلاس تركيا

Time منذ ساعة
Views 1432
بالفيديو.. "باباجان": استقالة وزير المالية إعلان إفلاس تركيا

وكالات (صدى):
فجرت استقالة وزير المالية التركي برات البيرق غضب الرأي العام بعد الإعتراف ضمنياً بفشل إدارة إقتصاد البلاد التي دخلت في أزمة مالية طاحنة .

وأكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان أن هذه الإستقالة بمثابة إعلان إفلاس الدولة بسبب فشل إنقاذ العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بعد أن فقدت الليرة 30 % من قيمتها مام الدولار ما سبب إرتفاع جنوني للأسعار ، وفقاً للعربية .

كما أصبح الوضع الإقتصادي للبلاد غامضاً بسبب حملات المقاطعة التي تقودها المملكة ما أثر على سمعة تركيا اقتصادياً وحجم إستثماراتها في الخارج .

أما المواطنون فقد واجهوا الأمر بسخرية خاصةً بعد أن استدانت تركيا من قطر وهي أصغر من محافظة قونية ، مؤكدين أن السبب الرئيسي نظام أردوغان وليس وزير بشخصه فقط .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له باب الخروج على مصراعيه
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له الباب على مصراعيه لان الهلال لديه عزة نفس لايلزم الا من يعزه فقط
لقيت خبر
لحس مكوه
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

أخر الأخبار

رجل يمزق زوجته بالسكين أمام ابنتهما بسبب طلبها الطلاق
رجل يمزق زوجته بالسكين أمام ابنتهما بسبب طلبها الطلاق
Time منذ 10 دقائق Views 10
تفاصيل قيام شركة «فايزر» بنقل وتوزيع لقاح كورونا
تفاصيل قيام شركة «فايزر» بنقل وتوزيع لقاح كورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 1331
"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة
"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1348
خطوة يجب التأكد منها قبل تنظيف فلتر الهواء في السيارة
خطوة يجب التأكد منها قبل تنظيف فلتر الهواء في السيارة
Time منذ 23 دقيقة Views 1295
برشلونة يدفع 10 ملايين يورو لـ «نيمار» بالخطأ
برشلونة يدفع 10 ملايين يورو لـ «نيمار» بالخطأ
Time منذ 30 دقيقة Views 1543
بالفيديو.. ترهيب عجوز مصاب بالتوحد على يد مراهقين بطريقة مروعة
بالفيديو.. ترهيب عجوز مصاب بالتوحد على يد مراهقين بطريقة مروعة
Time منذ 35 دقيقة Views 405
بالفيديو.. المصلح يوضح حكم من أخطأ في قراءة التشهد
بالفيديو.. المصلح يوضح حكم من أخطأ في قراءة التشهد
Time منذ 45 دقيقة Views 1652
رجل يبيع طفله الرضيع بعدما فقد وظيفته بسبب الجائحة
رجل يبيع طفله الرضيع بعدما فقد وظيفته بسبب الجائحة
Time منذ 55 دقيقة Views 301
بالفيديو.. تصريح خطير لوزير الخارجية الأمريكي: ترامب سيكمل ولاية ثانية
بالفيديو.. تصريح خطير لوزير الخارجية الأمريكي: ترامب سيكمل ولاية ثانية
Time منذ 59 دقيقة Views 1992
مطار الملك خالد يستقبل أكثر من 106 أطنان من هواتف آبل IPhone 12
مطار الملك خالد يستقبل أكثر من 106 أطنان من هواتف آبل IPhone 12
Time منذ ساعة Views 1455