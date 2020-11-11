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"المرور" يبدأ تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات

Time منذ ساعة
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"المرور" يبدأ تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات

الرياض (صدى):
تبدأ اليوم الإدارة العامة للمرور الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في الرياض وجدة والدمام.

يأتي ذلك سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية، حيث سيبدأ الرصد في المدن المذكورة، من خلال أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم" من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.

وأوضح المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له باب الخروج على مصراعيه
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له الباب على مصراعيه لان الهلال لديه عزة نفس لايلزم الا من يعزه فقط
لقيت خبر
لحس مكوه
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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