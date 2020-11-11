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بالفيديو.. تصريح خطير لوزير الخارجية الأمريكي: ترامب سيكمل ولاية ثانية

Time منذ 59 دقيقة
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بالفيديو.. تصريح خطير لوزير الخارجية الأمريكي: ترامب سيكمل ولاية ثانية

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لصالح ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، لافتًا إلى أن العقوبات ملائمة ومفيدة للاقتراب من هذا الهدف ليحصل الشعب على ما يريده.

وصرح مايك بومبيو بأنه: "ما زالت هناك أصوات لم يتم إحصاؤها في الانتخابات الأمريكية" ، مشدداً على أنه "سيكون هناك عملية انتقال سلس للسلطة بعد الانتهاء من فرز الأصوات القانونية، في وقت يجب ألا يتم احتساب الأصوات غير المشروعة" .

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنهم "مستعدون، العالم يراقبنا، وحين ينتهي فرز الأصوات سيكون هناك رئيسا منتخبا، والعالم يجب أن يكون واثقاً أن عملية الانتقال التي تضمن استمرار عمل الوزارة ستستمر اليوم وحتى يناير".

وفي السياق نفسه، شدد بعض كبار الجمهوريين دعمهم الرئيس دونالد ترامب مؤكدين أنه فاز بالانتخابات وهناك تلاعب، حيث أوضح زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي في محطة: "فاز الرئيس ترامب في هذه الانتخابات".

وأشار ليندسي جراهام رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وهو من المؤيدين بقوة لترامب، إلى إنه مستعد للتبرع بمبلغ 500 ألف دولار لجهود ترامب القانونية في عدة ولايات، كما تهدف اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إلى جمع 60 مليون دولار على الأقل للمساعدة في تمويل معارك ترامب القانونية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له باب الخروج على مصراعيه
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له الباب على مصراعيه لان الهلال لديه عزة نفس لايلزم الا من يعزه فقط
لقيت خبر
لحس مكوه
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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