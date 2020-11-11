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"الحج" تحدد اشتراطات معينة للسماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1222
"الحج" تحدد اشتراطات معينة للسماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة

الرياض (صدى):
وضعت وزارة الحج والعمرة اشتراطات معينة للسماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة، وأول هذه الشروط أن الحجر يكون من خلال مجموعة وليس من خلال فرد واحد.

وأضافت أن الحجز يتم من خلال شركة الخدمات الميدانية المرافقة للمعتمر، أى أن المعتمر لن يحجز لإداء العمرة للمرة الثانية بنفسه وإنما من خلال الشركة التى ستسجل الحجز لمجموعة معتمرين وليس لشخص واحد.

وتوقعت أن تقل طلبات تصاريح العمرة من داخل المملكة في الفترة المقبلة، لكون أن كثير من معتمري الداخل أدوا العمرة في المرحلتين الأولى والثانية من العودة التدريجية للعمرة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ماشكك الا انصار فريق ابو خرقه ومعهم شويه ضفادع
عدو الخونة
عبد الله هذا الكلام الطيب على العين والراس لكن الملاحظ انك لا تذكر فيه الا في مواقف معينة بينما لا تراه في مواقف اخرى فمثلا نراها عندما يكون الهمز واللمز واجترار الافك على تركي ال الشيخ مثلا او الكلباني وغيرهم ممن يبذلون جهدهم للتسديد وتاليف القلوب والموائمة بين شرائح المجتمع بما لا يتناقض مع عقديتنا او ديننا وانما لدرء المصائب التي نراها حلت بجيراننا في العراق واليمن وسوريا ولبنان وليبيا وتونس ومصر لا نرا غيرتك ولا موعظتك وتذكيرك هذا لمن يحاولون اثارة الفتنة وشق المجتمع في خلق شي من لا شي او تحميل جريرة كل ماهب ودب على الحكومة وحدها وكانها شمس الطالعة وكاننا لسنا بمركب واحدة ومامورين جميعا حكاما ومحكومين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب المراتب التي وضحها رسولنا الكريم الناصح لنا العزيز عليه عنتنا وليس كما تفعل الكلاب النابحة التي تفتري الاكاذيب لها دوائر الاستخبارات وهي تروج الاشاعات لها لتتلقفها قطعان المتحمسين حتى صاروا يقتلون اباءهم وامهاتهم... هل تخيلت يوما ان يقوم توام من اولادنا مسلمين اولاد مسلمين بفتل يدي امهم الستينية خلف ظهرها وطعنها حتى الموت ثم يطلبون باهم السبعيني ويطعنوه بقصد قتله لولا ان الله نجاه لانهما وقفا ضد ذهابهما للقتال في سوريا هل تتخيل هذا؟ هل تتخيل ان يطول فيك العمر لترى من يقتل خاله ويمثل بجثته فيحتز راسه ويضعه فوق صدره بكل... لااعرف كيف اصف تصرفه ام هل مر بخلدك يوما وانت من نشات على احترام الاديره ومن فيها الرهبان وعدمالتعرض لهم حتى في حالة الحرب... هل تخيلت ان ياتي يوم تجد احد جيرانك المسلم بن المسلم يدخل عليك الجامع لا ليحضر الذكر وصلاة الجمعة وانما ليفجر نفسه ومن في المسجد والمسجد فوق رؤس المصلين لان فيهم من يستمع لمحمد عبده او طلال مداح بينما يرى سلطان الشواذ اردوغان على انه المهدي المخلص لكن بعدما يتخلص من الضغوووووط يقول الاول ومهما يكن لدى المرء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم وانا لا اعلم مافي قلبك ولكني احكم على افعال التي مرنا الله سبحانه بالحكم عليها كما قال سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون وانت تلحن بتذكيرك الذي لا نراه الا ضاقت السبل على اصحاب الشهوات والفتانين او تشكفت سوءاتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ورحلوا جميعاً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ورحلوا جميعاً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ورحلوا جميعاً

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