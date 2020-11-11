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تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في المملكة ، خلال التعاملات المبكرة بنحو طفيف.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 225.70 ريال (60.19 دولار)، مقابل نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، أمس الثلاثاء.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى نحو 197.49 ريال (52.66 دولار)، مقابل نحو 198.44 ريال ( 52.91 دولار) الثلاثاء.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة إلى نحو 169.27 ريال (45.14 دولار)، مقابل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 131.66 ريال (35.11 دولار)، مقابل نحو 132.29 ريال (35.28دولار).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له باب الخروج على مصراعيه
خ ب
الهلال يعرف من يستحق البقاء ومن يفتح له الباب على مصراعيه لان الهلال لديه عزة نفس لايلزم الا من يعزه فقط
لقيت خبر
لحس مكوه
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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