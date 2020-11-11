تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في المملكة ، خلال التعاملات المبكرة بنحو طفيف.
وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 225.70 ريال (60.19 دولار)، مقابل نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، أمس الثلاثاء.
كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى نحو 197.49 ريال (52.66 دولار)، مقابل نحو 198.44 ريال ( 52.91 دولار) الثلاثاء.
وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة إلى نحو 169.27 ريال (45.14 دولار)، مقابل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار).
كما هبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 131.66 ريال (35.11 دولار)، مقابل نحو 132.29 ريال (35.28دولار).