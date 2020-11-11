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بومبيو يعلق على تهنئة زعماء العالم لبايدن: لدينا رئيس واحد فقط

Time منذ 52 دقيقة
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بومبيو يعلق على تهنئة زعماء العالم لبايدن: لدينا رئيس واحد فقط

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن دونالد ترامب لا يزال يعد حاليا الرئيس الشرعي الوحيد للولايات المتحدة، رافضًا ما وجه إليه من انتقادات بعد أن تعهد مؤخرا بضمان "الانتقال السلس إلى إدارة ترامب الثانية".

وقال مايك بومبيو: "لا يزال هناك الكثير جدا من العمل الذي يتعين أداؤه، ونذكر الجميع بأن كافة الأصوات لم تفرز بعد"، محذرًا خصوم الولايات المتحدة في العالم من محاولة اتخاذ أي خطوات بحقها خلال هذه الفترة، مشددا على أن ترامب وفريقه سيبقى على أتم التأهب.

وعلق على الاتصالات التي هنأ فيها عدد من الزعماء الأجانب منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن بالفوز المفترض في الانتخابات، قائلًا: "إذا جرت هذه الاتصالات لمجرد التحية فإنه أمر جميل، لكن لدينا في الوقت الحالي رئيس واحد ووزير خارجية واحد وفريق وطني واحد".

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ماشكك الا انصار فريق ابو خرقه ومعهم شويه ضفادع
عدو الخونة
عبد الله هذا الكلام الطيب على العين والراس لكن الملاحظ انك لا تذكر فيه الا في مواقف معينة بينما لا تراه في مواقف اخرى فمثلا نراها عندما يكون الهمز واللمز واجترار الافك على تركي ال الشيخ مثلا او الكلباني وغيرهم ممن يبذلون جهدهم للتسديد وتاليف القلوب والموائمة بين شرائح المجتمع بما لا يتناقض مع عقديتنا او ديننا وانما لدرء المصائب التي نراها حلت بجيراننا في العراق واليمن وسوريا ولبنان وليبيا وتونس ومصر لا نرا غيرتك ولا موعظتك وتذكيرك هذا لمن يحاولون اثارة الفتنة وشق المجتمع في خلق شي من لا شي او تحميل جريرة كل ماهب ودب على الحكومة وحدها وكانها شمس الطالعة وكاننا لسنا بمركب واحدة ومامورين جميعا حكاما ومحكومين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب المراتب التي وضحها رسولنا الكريم الناصح لنا العزيز عليه عنتنا وليس كما تفعل الكلاب النابحة التي تفتري الاكاذيب لها دوائر الاستخبارات وهي تروج الاشاعات لها لتتلقفها قطعان المتحمسين حتى صاروا يقتلون اباءهم وامهاتهم... هل تخيلت يوما ان يقوم توام من اولادنا مسلمين اولاد مسلمين بفتل يدي امهم الستينية خلف ظهرها وطعنها حتى الموت ثم يطلبون باهم السبعيني ويطعنوه بقصد قتله لولا ان الله نجاه لانهما وقفا ضد ذهابهما للقتال في سوريا هل تتخيل هذا؟ هل تتخيل ان يطول فيك العمر لترى من يقتل خاله ويمثل بجثته فيحتز راسه ويضعه فوق صدره بكل... لااعرف كيف اصف تصرفه ام هل مر بخلدك يوما وانت من نشات على احترام الاديره ومن فيها الرهبان وعدمالتعرض لهم حتى في حالة الحرب... هل تخيلت ان ياتي يوم تجد احد جيرانك المسلم بن المسلم يدخل عليك الجامع لا ليحضر الذكر وصلاة الجمعة وانما ليفجر نفسه ومن في المسجد والمسجد فوق رؤس المصلين لان فيهم من يستمع لمحمد عبده او طلال مداح بينما يرى سلطان الشواذ اردوغان على انه المهدي المخلص لكن بعدما يتخلص من الضغوووووط يقول الاول ومهما يكن لدى المرء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم وانا لا اعلم مافي قلبك ولكني احكم على افعال التي مرنا الله سبحانه بالحكم عليها كما قال سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون وانت تلحن بتذكيرك الذي لا نراه الا ضاقت السبل على اصحاب الشهوات والفتانين او تشكفت سوءاتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ورحلوا جميعاً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ورحلوا جميعاً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ورحلوا جميعاً

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