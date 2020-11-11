بومبيو يعلق على تهنئة زعماء العالم لبايدن: لدينا رئيس واحد فقط

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن دونالد ترامب لا يزال يعد حاليا الرئيس الشرعي الوحيد للولايات المتحدة، رافضًا ما وجه إليه من انتقادات بعد أن تعهد مؤخرا بضمان "الانتقال السلس إلى إدارة ترامب الثانية".
وقال مايك بومبيو: "لا يزال هناك الكثير جدا من العمل الذي يتعين أداؤه، ونذكر الجميع بأن كافة الأصوات لم تفرز بعد"، محذرًا خصوم الولايات المتحدة في العالم من محاولة اتخاذ أي خطوات بحقها خلال هذه الفترة، مشددا على أن ترامب وفريقه سيبقى على أتم التأهب.
وعلق على الاتصالات التي هنأ فيها عدد من الزعماء الأجانب منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن بالفوز المفترض في الانتخابات، قائلًا: "إذا جرت هذه الاتصالات لمجرد التحية فإنه أمر جميل، لكن لدينا في الوقت الحالي رئيس واحد ووزير خارجية واحد وفريق وطني واحد".