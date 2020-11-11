الأعداد السابقة للصحيفة

الحصيني: يبدأ اليوم " الغفر " تكثر فيه أمراض البرد

Time منذ 26 دقيقة
Views 1547
الحصيني: يبدأ اليوم " الغفر " تكثر فيه أمراض البرد

الرياض (صدى):
أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء، أول أيام نجم "الغفر" وأيامه تبلغ 13 يومًا، وهو سادس منازل الخريف.

وقال الحصيني: " تبدأ فيه المظاهر الشتوية وتكثر فيه أمراض البرد، الإنفلونزا والسعال، والزكام ".

وتابع: " تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما نهاره معتدل، وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي، ويقل فيه شرب الماء، لذلك حاول شرب الماء حتى ولو لم يكن هناك رغبة في شربه، وأيضًا تستمر فيه زراعة القمح، والشعير،والخضروات في وسط المملكة ".

وعن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة، قال الحصيني: " إن أمطارا متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، تسقط على أجزاء من حائل والمدينة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وجنوب مكة وشرق الجوف وشمال الشرقية " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يوفقها
ابو عمار
طيب
عدو الخونة
ربما كان سفيرا بتركيا سابقا وظن الكل سيم سيم

أخر الأخبار

أول إجراء رسمي بشأن معنفة عرعر
أول إجراء رسمي بشأن معنفة عرعر
Time منذ 9 دقائق Views 1313
الحصيني: يبدأ اليوم " الغفر " تكثر فيه أمراض البرد
الحصيني: يبدأ اليوم " الغفر " تكثر فيه أمراض البرد
Time منذ 26 دقيقة Views 1547
استشاري: الرياضة تقي من الأمراض النفسية والجسدية والسرطانات
استشاري: الرياضة تقي من الأمراض النفسية والجسدية والسرطانات
Time منذ 57 دقيقة Views 1588
محاكمة سفير في فرنسا تحرش بـ 5 رجال
محاكمة سفير في فرنسا تحرش بـ 5 رجال
Time منذ ساعة Views 1805
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1683
رجل ينهي حياته بعد خلاف مع زوجته
رجل ينهي حياته بعد خلاف مع زوجته
Time منذ ساعة Views 717
فنانة تونسية تصدم جمهورها بإعلان حملها سفاحًا
فنانة تونسية تصدم جمهورها بإعلان حملها سفاحًا
Time منذ ساعتين Views 2396
بالفيديو..صراخ امرأة معنفة في عرعر و " العنف الأسري " يتفاعل
بالفيديو..صراخ امرأة معنفة في عرعر و " العنف الأسري " يتفاعل
Time منذ ساعتين Views 3005
ضبط سيدة عجوز تزعم أنها أوروبية لاستقطاب الشباب وممارسة الرذيلة
ضبط سيدة عجوز تزعم أنها أوروبية لاستقطاب الشباب وممارسة الرذيلة
Time منذ 3 ساعات Views 1426
بالفيديو..أحدث ظهور لتركي آل الشيخ من نيويورك
بالفيديو..أحدث ظهور لتركي آل الشيخ من نيويورك
Time منذ 3 ساعات Views 3426