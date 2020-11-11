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" أرامكو " الراعي الرسمي لأول بطولة نسائية للجولف في المملكة

Time منذ 3 ساعات
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" أرامكو " الراعي الرسمي لأول بطولة نسائية للجولف في المملكة

نواف السالم (صدى):
أعلنت جولف السعودية اختيار أرامكو السعودية راعيًا لأول بطولة نسائية دولية للجولف في المملكة على ملعب رويال غرينز للجولف والنادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تقع على مقربة من مدينة جدة خلال الفترة من 12-15 نوفمبر الجاري.

وتضم البطولة كوكبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم اللاتي يتنافسن للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، وتشارك في البطولة ، التي يشرف صندوق الاستثمارات العامة على تنظيمها، 108 لاعبات جولف محترفات يتنافسن على 72 حفرة، على مدار أربعة أيام .

وقال النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل الجامع : "تبرهن رعاية أرامكو السعودية لأول بطولة نسائية دولية للجولف على أرض المملكة حرص الشركة على تمكين المرأة السعودية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع".

وأضاف الجامع: "إن مساندة ورعاية أرامكو السعودية لهذا الحدث الرياضي تؤكّد التزامها بتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعالياتها، خصوصًا في هذه البطولة التي تمثّل مرحلة تاريخية للمملكة كونها الأولى، حيث ستُسهم كثيرًا في تغيير مفاهيم وأساليب جودة الحياة. كما أن الشركة من خلال هذه المشاركة تعزز قيمَها المتعلقة بالمواطنة والتميّز".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمها و يعجل بفرجه على الحميدان
abdul
طلاب الجامة والثانوية يدفعون من خمسة الي عشرة الاف جنيه لاسبوع.ده اقتصاد مصر ضارب السّما في عهد السيسي اليمون ! ولا طلاب امركا عندهم هذه المبالغ.
آلو خالد
الله يشفيهم ويقويهم بالسلامه
ابو عمار
طيب يا بنت العيدان انشري صورك القديمه شبيهه البومه
ابو عمار
حياك الله وافضل مدينه لك يا شموسه حفر الباطن عند خالتك .. لكن ايش سبب مغادرتك للكويت ؟ وبعدين حفر الباطن قريبه من الكويت لو حبيتي تزوري امك واصحابك في الكويت

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