عائلة أردوغان تنقلب عليه

أنقرة (صدى):
كشفت مصادر عن استقالة الصديق المقرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صادق البيرق، من حزب العدالة والتنمية.
والبيرق هو والد بيرات البيرق صهر أردوغان المستقيل مؤخرا من منصبه كوزير للمالية.
وأصبحت خلافات أردوغان وقيادات حزبه الحاكم بعد استقالة البيرق، حديث الساعة، حيث يعد رحيل صهر الرئيس ضربة قاسمة لأردوغان نفسه.
وكان رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض داود أوغلو، علق على الاستقالة قائلا: "الطريقة التي أعلن بها وزير الخزانة والمالية استقالته من منصبه تعيد تركيا إلى النظام القبلي".
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