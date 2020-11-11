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عائلة أردوغان تنقلب عليه

Time منذ ساعة
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عائلة أردوغان تنقلب عليه

أنقرة (صدى):
كشفت مصادر عن استقالة الصديق المقرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صادق البيرق، من حزب العدالة والتنمية.

والبيرق هو والد بيرات البيرق صهر أردوغان المستقيل مؤخرا من منصبه كوزير للمالية.

وأصبحت خلافات أردوغان وقيادات حزبه الحاكم بعد استقالة البيرق، حديث الساعة، حيث يعد رحيل صهر الرئيس ضربة قاسمة لأردوغان نفسه.

وكان رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض داود أوغلو، علق على الاستقالة قائلا: "الطريقة التي أعلن بها وزير الخزانة والمالية استقالته من منصبه تعيد تركيا إلى النظام القبلي".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كيف سقوطها من احد المباني ؟ يعني كانت تمشي على الجدار مثلا والا كيف سقطت ..... الله يرحمها ويغفر لها
ابو عمار
حسبي الله على القتله المجرمين
ابو عمار
تأخر الانجاب امر طبيعي جدا في جالة ان الزوجين سليمين ... نسأل الله ان يرزقهما الذريه الصالحه
ابو عمار
الكل بداء يهرب من السفينه قبل غرقها
ابو عمار
يا حليلها حقت وناسه

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