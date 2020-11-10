الفريدي: لن يقف معي أحد بعد الاعتزال..وتحقيق لقب الدوري ليس صعبًا

نواف السالم (صدى):
صرح لاعب فريق القادسية أحمد الفريدي، بأنه من الممكن تحقيق الكأس أو لقب الدوري، قائلا: " لا يوجد شيء صعب في عالم الكرة " .
وأوضح الفريدي في تصريحاته لبرنامج " في المرمى" ،أنه يسعى للعودة إلى مستواه، وتحقيق إنجازات مع القادسية.
وقال الفريدي: " خلال العامين الماضيين ركزت على بناء مستقبلي ما بعد كرة القدم، لن يقف معي أحد بعد الاعتزال لذلك اتخذت قرار الاهتمام بمستقبلي " .
وتابع: " الأندية لا تلتزم بالعقود وهناك متأخرات مالية ورسالتي للاعبين فكروا في مرحلة ما بعد الاعتزال، كنت سأخسر تجارتي بسبب تأخر الدفعات المالية الخاصة بعقدي ولكن الحمدلله تسهلت " .
وأشار إلى أنه كان سيغادر إلى إسبانيا للالتحاق بفريقه هناك وفي خلال 48 ساعة تغير كل شي بعد أن قدم القادسية له عرضاً، لافتا إلى أن الوضع في إسبانيا صعب حاليا في ظل الاصابات بكورونا.