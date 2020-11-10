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الفريدي: لن يقف معي أحد بعد الاعتزال..وتحقيق لقب الدوري ليس صعبًا

Time منذ 18 دقيقة
Views 1423
الفريدي: لن يقف معي أحد بعد الاعتزال..وتحقيق لقب الدوري ليس صعبًا

نواف السالم (صدى):
صرح لاعب فريق القادسية أحمد الفريدي، بأنه من الممكن تحقيق الكأس أو لقب الدوري، قائلا: " لا يوجد شيء صعب في عالم الكرة " .

وأوضح الفريدي في تصريحاته لبرنامج " في المرمى" ،أنه يسعى للعودة إلى مستواه، وتحقيق إنجازات مع القادسية.

وقال الفريدي: " خلال العامين الماضيين ركزت على بناء مستقبلي ما بعد كرة القدم، لن يقف معي أحد بعد الاعتزال لذلك اتخذت قرار الاهتمام بمستقبلي " .

وتابع: " الأندية لا تلتزم بالعقود وهناك متأخرات مالية ورسالتي للاعبين فكروا في مرحلة ما بعد الاعتزال، كنت سأخسر تجارتي بسبب تأخر الدفعات المالية الخاصة بعقدي ولكن الحمدلله تسهلت " .

وأشار إلى أنه كان سيغادر إلى إسبانيا للالتحاق بفريقه هناك وفي خلال 48 ساعة تغير كل شي بعد أن قدم القادسية له عرضاً، لافتا إلى أن الوضع في إسبانيا صعب حاليا في ظل الاصابات بكورونا.

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أحدث التعليقات

سلام
هههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
القردوخاان ، خلاهم يلعقون الاسفلت ..
عدو الخونة
هي هي تخدم وين؟ هو الاخوجي الغنوشي خلى لكم مجال غير بيع التونسيات للدواعش في سوق النخاسة بليبيا او في سوق الدعارة باستنبول اللهم ربنا انا نعوذ بك من الذل بعد العز ومن الهوان بعد الرفعة فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
ابو محمد 😎 ✍️
الشكوى لله .. .. قولة القايل // حتى سعيّده تبغي سهم ..
عدو الخونة
هيا بيعوا شنطة امينة اردوغان لنشبع بطون كل الاطفال الجائعين بتركيا

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