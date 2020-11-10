"براد جونز" يلفت نظر البريطانيين بتدني مستواه

طلال الغامدي (صدى):
أثار حارس فريق النصر الأسترالي براد جونز، الجدل، بعد أن ظهر اسمه ضمن 11 لاعبًا، يعتقد جمهور البريميرليج أنهم اعتزلوا ممارسة كرة القدم.
وظهر جونز بمستوى غير مقبول، حيث لم يتمكن من الخروج بشباك نظيفة إلا في مباراة واحدة من أصل أربع مباريات، منذ بدء الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة " ذا صن البريطانية" في تقرير حصري لها، أن " جونز" ضمن 11 لاعبًا، يعتقد جمهور البريميرليج أنهم اعتزلوا ممارسة كرة القدم.
وجاء التشكيل مكونًا من اللاعبين الذين سبق لهم خوض تجارب احترافية في الدوري الإنجليزي، وهم: "جونز، تايلور، سكرتل، فيرمالين، كالو، سونج، دي يونج، ديجمبا، ناني، رودريجيز، وفولر".
ويذكر أن جونز سبق له أن دافع عن شعار ليفربول في وقت سابق، كما ارتدى قمصان ميدلزبره، ديربي كاونتي، وبرادفورد سيتي.