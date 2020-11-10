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مكتشف لقاح «فايزر» وزوجته من بين أغنى 100 مواطن في ألمانيا (فيديو)

Time منذ 23 دقيقة
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مكتشف لقاح «فايزر» وزوجته من بين أغنى 100 مواطن في ألمانيا (فيديو)

وكالات (صدى):
بدأت وسائل الإعلام العالمية في تسليط الضوء على الزوجان الألمانيان، وحدا جهودهما لتطوير لقاح فعال للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وظهر الطبيبان في فيديو نشره موقع الديلي ميل البريطاني؛ حيث كان الطبيان أوجور شاهين، صاحب الـ ٥٥ عاما، وزوجته أوزليم توريتشي، صاحبة الـ ٥٣ عامًا، قد أعلنوا توصلهم للقاح فعال بنسبة ٩٠٪ لفيروس كورونا، سيتم إنتاجه بالتعاون مع شركة فايزر العالمية، بنهاية عام ٢٠٢٠.

وتدرب شاهين في البداية كطبيب، وأصبح أستاذًا وباحثًا يركز على العلاج المناعي، وعمل في المستشفيات التعليمية في كولونيا ومدينة هامبورغ الجنوبية الغربية.

والتقى بطبيبة المناعة توريتشي خلال مسيرته الأكاديمية المبكرة، وأصبح البحث العلمي وعلم الأورام شغفًا مشتركًا بينهما، حتى في يوم زفافهما ، خصصا وقتًا للعمل في المختبر.

يُذكر أن الطبيب شاهين وزوجته الآن من بين أغنى ١٠٠ مواطن ألماني.

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أحدث التعليقات

البسطويسي
ههههههههههه فهمتك الله يهديك
ابو محمد 😎 ✍️
فكة منها غنيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. الله يشفيها ويقومها باالسلامه ، ومبارك مولودهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. الله يشفيها ويقومها باالسلامه ، ومبارك مولودهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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