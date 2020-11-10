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وزير الخارجية يكشف موعد تدشين منفذ عرعر الحدودي مع العراق

Time منذ 29 دقيقة
Views 1301
وزير الخارجية يكشف موعد تدشين منفذ عرعر الحدودي مع العراق

الرياض (صدى):
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن الاجتماع المرئي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو عهد جديد مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده سموه - عن بعد - مع معالي وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

ونوه سموه بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والنقلات النوعية التي تتم من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يعمل من خلاله الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والطاقة والتجارة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى الإعلان عن عدد من الأمور التي تصب في تعميق مجالات التعاون بافتتاح المنفذ الحدودي في عرعر الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد سبعة أيام، بالإضافة إلى تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً, والسعي إلى بدء تطوير بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين والانتهاء من تشكيل وانعقاد مجلس الأعمال المشتركة.

وأكد سموه أن التنسيق السعودي العراقي في مجال إمدادات الطاقة هو ضرورة ملحة في سبيل استقرار الأسواق النفطية بما يخدم ويحافظ على العلاقة بين المستهلكين والمنتجين.

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أحدث التعليقات

البسطويسي
ههههههههههه فهمتك الله يهديك
ابو محمد 😎 ✍️
فكة منها غنيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. الله يشفيها ويقومها باالسلامه ، ومبارك مولودهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. الله يشفيها ويقومها باالسلامه ، ومبارك مولودهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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