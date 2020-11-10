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وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المسلمين نالوا من نفسي وعرضي ومالي

Time منذ ساعة
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وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المسلمين نالوا من نفسي وعرضي ومالي

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن جماعة الإخوان المسلمين نالت منه في نفسه وعرضه ومالي.

وقال "آل الشيخ":" حذرت من جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من عشرين عاما خوفا على ديننا و بلادنا ومواطنينا والمسلمين أجمعين ونالني منهم ومن المخدوعين بهم مالله به عليم في نفسي وعرضي ومالي وصمدت صابرًا أرجوا المثوبة والأجر من الله سبحانه، وهذا البيان الشافي الوافي لايعذر أحد بعده بالجهل".

وجاء ذلك في إشارة إلى بيان هيئة كبار العلماء، التي أكدت فيه أنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

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"كبار العلماء": جماعة الإخوان "إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام"

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أحدث التعليقات

البسطويسي
ههههههههههه فهمتك الله يهديك
ابو محمد 😎 ✍️
فكة منها غنيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. الله يشفيها ويقومها باالسلامه ، ومبارك مولودهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. الله يشفيها ويقومها باالسلامه ، ومبارك مولودهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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