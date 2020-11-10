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الرياض تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030

Time منذ 26 دقيقة
Views 1444
الرياض تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030

وكالات (صدى):
أكدت لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي، مساء الثلاثاء، على جاهزية الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21 في عام 2030.

وعقدت اللجنة مؤتمر صحافي بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس ملف الرياض 2030، والأمير فهد بن جلوي مدير الملف، وآندريه كريكوف رئيس لجنة التقييم، كما حضر نخبة من الإعلام الدولي والمحلي.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: أن المملكة أظهرت قوتها وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية، بسبب الدعَم الغير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، للقطاع الرياضي.

وعلّق آندريه كريكوف، رئيس لجنة التقييم، قائلاً: " إن العاصمة السعودية تملك فرصة كبيرة في استضافة الألعاب الآسيوية، حيث إن التكامل بين طموح الرياض لاستضافة الألعاب الآسيوية وخطط المملكة ضمن (رؤية 2030) أمر مذهل" ، مضيفا أن زيارتهم كانت للوقوف على إمكانية الرياض لاستضافة أكبر فعالية في آسيا والعالم من حيث العدد، ووجدوا أن الرياض جاهزة للاستضافة.

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أحدث التعليقات

محمد عبدالله
في مثل هذه الاحوال الجوية يجب على الشخص عدم الخروج وفي حالة كان يقود سيارته الافضل انه يحتمي تحت شي يمنع تعرض سيارته للتلف من البرد وليس كما فعل هذا الشخص الجاهل ويمتابعة اخبار الطقس التهور وسوء التصرف لا تجلب الا الكوارث كان بامكانه تفادي عدم حصول هذا التلف لسيارته لكن الجهل والتهور قادته لهذا الحال
خالد الغامدي
هذا بسبب منهج السلفيه التكفيريه المشركه الارهابيه هذا منهج السلف الطالح وتفسيراتهم الكاذبه هذه أكاذيب البخاري ومسلم تتناقض مع القرآن الكريم وتسي لله والرسول صاحب التعليق الطويل انت غبي
ابن حزم
يالطيف
ابن حزم
اعقب يالنذل
ابن حزم
😂😂😂

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