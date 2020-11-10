الرياض تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030

وكالات (صدى):
أكدت لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي، مساء الثلاثاء، على جاهزية الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21 في عام 2030.
وعقدت اللجنة مؤتمر صحافي بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس ملف الرياض 2030، والأمير فهد بن جلوي مدير الملف، وآندريه كريكوف رئيس لجنة التقييم، كما حضر نخبة من الإعلام الدولي والمحلي.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: أن المملكة أظهرت قوتها وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية، بسبب الدعَم الغير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، للقطاع الرياضي.
وعلّق آندريه كريكوف، رئيس لجنة التقييم، قائلاً: " إن العاصمة السعودية تملك فرصة كبيرة في استضافة الألعاب الآسيوية، حيث إن التكامل بين طموح الرياض لاستضافة الألعاب الآسيوية وخطط المملكة ضمن (رؤية 2030) أمر مذهل" ، مضيفا أن زيارتهم كانت للوقوف على إمكانية الرياض لاستضافة أكبر فعالية في آسيا والعالم من حيث العدد، ووجدوا أن الرياض جاهزة للاستضافة.