بالفيديو.. "دينا بطمة" تطبق "البيرسينج" على وجهها

مليكة فؤاد (صدى):
استعرضت الفنانة المغربیة دنیا بطمة، جسمھا بعد مرور شھر على وضعھا مولودتھا الثانیة التي أطلقت علیھا اسم "لیلى روز".
وأكدت " بطمة أنھا استعادت رشاقتھا التي كانت فقدتھا بسبب الحمل وزیادة وزنھا، وذلك خلال مقطع فيديو حيث علقت عليه قائلة : "استرجعت رشاقتي في أقل من شھر
كما اتخذت قرارا جریئًا جدیدًا بتطبیق "البیرسینج" على وجھھا، حيث ظھرت وھي تخضع لعملیة ثقب شفتھا السفلیة وإدخال الإكسسوار الذھبي
وبعد انتھاء المختصة بـ"البیرسینغ"، استعرضت دنیا القرط الجدید في شفتھا وأذنھا، حيث بدت في غایة السعادة.