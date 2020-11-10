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"الدوسري" صاحب أفضل هدف بالجولة الرابعة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1483
"الدوسري" صاحب أفضل هدف بالجولة الرابعة

نواف السالم (صدى):
اقتنص سالم الدوسري نجم نادي الهلال، أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، والتي جاءت تحت عنوان "لنلهم العالم بقمتنا".

وقال حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الجمهور اختار هدف سالم الدوسري، الذي أحرزه في مرمى الاتفاق ليحصل على أفضل هدف في الجولة الرابعة.

ونافس كل من: نجم نادي التعاون، عبدالله الجوعي بهدفه في شباك الاتحاد، والهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، البرتغالي هيرناني سانتوس في شباك الرائد على أفضل هدف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الدوام لله ...
وافي
منذو خمس سنوات لم نسمع حبر مغرج تهديد ووعيد وعرامات يارجل الحرامي يسرق ويطلع بكفالة
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون بلا حب بلا كلام فارغ ..

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