"الدوسري" صاحب أفضل هدف بالجولة الرابعة

نواف السالم (صدى):
اقتنص سالم الدوسري نجم نادي الهلال، أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، والتي جاءت تحت عنوان "لنلهم العالم بقمتنا".
وقال حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الجمهور اختار هدف سالم الدوسري، الذي أحرزه في مرمى الاتفاق ليحصل على أفضل هدف في الجولة الرابعة.
ونافس كل من: نجم نادي التعاون، عبدالله الجوعي بهدفه في شباك الاتحاد، والهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، البرتغالي هيرناني سانتوس في شباك الرائد على أفضل هدف.