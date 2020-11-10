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بالفيديو.. انخفاض كبير لأصوات "بايدن" واكتشاف خلل في الفرز

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. انخفاض كبير لأصوات "بايدن" واكتشاف خلل في الفرز

واشنطن (صدى):
بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيفوز في الانتخابات الأمريكية، ظهرت العديد من مواطن الخلل في فرز الأصوات.

وكشفت تقارير أمريكية، أن الخلل أدى خسارة الرئيس دونالد ترامب الأصوات لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، موضحة أن هذه الثغرات كانت في بنسلفانيا وفيرجينيا وميتشيغان وويسكونسن.

ونوهت إلى خسارة "ترامب" غير العادية لإجمالي الأصوات في ثلاث مقاطعات مختلفة في نفس الفترة الزمنية، فقد خسر 1063 في أليغيني، 2972 صوتا في باكس و7135 صوتا في مقاطعات تشيستر، فيما لم يخسر بايدن أي أصوات.

وكان الرئيس الأمريكي، قد صرّح بأن هناك ازياد في عدد الأصوات لصالحه وأن الجمهوريين سيفوزون في الانتخابات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الدوام لله ...
وافي
منذو خمس سنوات لم نسمع حبر مغرج تهديد ووعيد وعرامات يارجل الحرامي يسرق ويطلع بكفالة
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون بلا حب بلا كلام فارغ ..

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