بالفيديو.. انخفاض كبير لأصوات "بايدن" واكتشاف خلل في الفرز

واشنطن (صدى):
بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيفوز في الانتخابات الأمريكية، ظهرت العديد من مواطن الخلل في فرز الأصوات.
وكشفت تقارير أمريكية، أن الخلل أدى خسارة الرئيس دونالد ترامب الأصوات لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، موضحة أن هذه الثغرات كانت في بنسلفانيا وفيرجينيا وميتشيغان وويسكونسن.
ونوهت إلى خسارة "ترامب" غير العادية لإجمالي الأصوات في ثلاث مقاطعات مختلفة في نفس الفترة الزمنية، فقد خسر 1063 في أليغيني، 2972 صوتا في باكس و7135 صوتا في مقاطعات تشيستر، فيما لم يخسر بايدن أي أصوات.
وكان الرئيس الأمريكي، قد صرّح بأن هناك ازياد في عدد الأصوات لصالحه وأن الجمهوريين سيفوزون في الانتخابات.
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