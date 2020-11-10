البنك السعودي الفرنسي يوفر 7 وظائف وظائف تقنية وإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك السعودي الفرنسي عن توفر 7 وظائف تقنية وإدارية في مقر البنك بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.
وأوضح البنك السعودي أن المسميات الوظيفية هي مدير مكتب إدارة المشاريع لحاملي بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع التقنية، و مدير أول تحديث التطبيقات ووقف التشغيل وعمليات الأعمال لحاملي بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة عمليات الأعمال، وأخصائي دمج وإدارة البيانات لحاملي بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تصميم وإدارة البيانات، ومسؤول أول إدارة تغيير النظام المصرفي الأساسي لحاملة البكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تطوير تنظيمي) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة التغيير التنظيمي.
كما أعلن عن حاجته لمدير الخدمات التقنية - مهندس تقني من حاملي بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات هندسة تقنية المعلومات، ومحلل أعمال لحاملي بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، إدارة عمليات الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه بالقطاع المالي، ومدير الخدمات التقنية - مدير الإصدار، لحاملي بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، هندسة حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة إصدارات مشاريع تقنية المعلومات.
واشترط البنك السعودي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.، ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، كما يجيد استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس، وتوفر المهارات التقنية والفنية المطلوبة لكل وظيفة.
وأضاف أن التقديم بدأ من اليوم الثلاثاء عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنـــــــــا.