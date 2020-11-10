الأعداد السابقة للصحيفة

البنك السعودي الفرنسي يوفر 7 وظائف وظائف تقنية وإدارية

Time منذ 56 دقيقة
Views 1419
Comment 2
البنك السعودي الفرنسي يوفر 7 وظائف وظائف تقنية وإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك السعودي الفرنسي عن توفر 7 وظائف تقنية وإدارية في مقر البنك بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.

وأوضح البنك السعودي أن المسميات الوظيفية هي مدير مكتب إدارة المشاريع لحاملي بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع التقنية، و مدير أول تحديث التطبيقات ووقف التشغيل وعمليات الأعمال لحاملي بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة عمليات الأعمال، وأخصائي دمج وإدارة البيانات لحاملي بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تصميم وإدارة البيانات، ومسؤول أول إدارة تغيير النظام المصرفي الأساسي لحاملة البكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، تطوير تنظيمي) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة التغيير التنظيمي.

كما أعلن عن حاجته لمدير الخدمات التقنية - مهندس تقني من حاملي بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات هندسة تقنية المعلومات، ومحلل أعمال لحاملي بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، إدارة عمليات الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه بالقطاع المالي، ومدير الخدمات التقنية - مدير الإصدار، لحاملي بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، هندسة حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة إصدارات مشاريع تقنية المعلومات.

واشترط البنك السعودي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.، ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، كما يجيد استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس، وتوفر المهارات التقنية والفنية المطلوبة لكل وظيفة.

وأضاف أن التقديم بدأ من اليوم الثلاثاء عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنـــــــــا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الدوام لله ...
وافي
منذو خمس سنوات لم نسمع حبر مغرج تهديد ووعيد وعرامات يارجل الحرامي يسرق ويطلع بكفالة
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون بلا حب بلا كلام فارغ ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. "دينا بطمة" تطبق "البيرسينج" على وجهها
بالفيديو.. "دينا بطمة" تطبق "البيرسينج" على وجهها
Time منذ 8 دقائق Views 1167
"ربما نشوفه أقرب".. إعلامي ينشر تغريدة غامضة عن رونالدو ويشعل تويتر
"ربما نشوفه أقرب".. إعلامي ينشر تغريدة غامضة عن رونالدو ويشعل تويتر
Time منذ 16 دقيقة Views 1362
شاهد.. تصادم سيارتين وجها لوجه بشكل غريب في جدة
شاهد.. تصادم سيارتين وجها لوجه بشكل غريب في جدة
Time منذ 18 دقيقة Views 1369
بالفيديو.. عاصفة برد تضرب حائل
بالفيديو.. عاصفة برد تضرب حائل
Time منذ 28 دقيقة Views 1433
"الدوسري" صاحب أفضل هدف بالجولة الرابعة
"الدوسري" صاحب أفضل هدف بالجولة الرابعة
Time منذ 36 دقيقة Views 1482
"كبار العلماء": جماعة الإخوان "إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام"
"كبار العلماء": جماعة الإخوان "إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام"
Time منذ 43 دقيقة Views 1511
"التجارة" تستدعي 5.340 مكيف سبليت "YORK"
"التجارة" تستدعي 5.340 مكيف سبليت "YORK"
Time منذ 44 دقيقة Views 1474
شاهد.. مي العيدان تسخر من بسمة بوسيل بطريقة قاسية
شاهد.. مي العيدان تسخر من بسمة بوسيل بطريقة قاسية
Time منذ 53 دقيقة Views 357
البنك السعودي الفرنسي يوفر 7 وظائف وظائف تقنية وإدارية
البنك السعودي الفرنسي يوفر 7 وظائف وظائف تقنية وإدارية
Time منذ 56 دقيقة Views 1419
ليتها تفك الدجاج في حاله
ليتها تفك الدجاج في حاله
Time منذ 59 دقيقة Views 496