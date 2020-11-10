"ربما نشوفه أقرب".. إعلامي ينشر تغريدة غامضة عن رونالدو ويشعل تويتر

وكالات (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي بتال القوس ، عن اقتراب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، و انتقاله إلى أحد أندية دوري المحترفين، مما تسبب في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي .
وعلق "القوس" على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو، عن يوفنتوس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا : "ربما نشوفه أقرب.. إذا نجحت المساعي"
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يدرس بيع عقد البرتغالي رونالدو، الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا، وراتبه الضخم