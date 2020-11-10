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النيابة العامة: عقوبة قطع الأشجار تصل إلى السجن 10 سنوات

Time منذ ساعة
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النيابة العامة: عقوبة قطع الأشجار تصل إلى السجن 10 سنوات

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة، أن استشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني، مشددة على حظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ.

وأوضحت النيابة العامة، عقوبة كل من "قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلعها، أو نقلها، أو جيدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو تاجر بها".

وأضافت: "حال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب بالآتي (السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، غرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الدوام لله ...
وافي
منذو خمس سنوات لم نسمع حبر مغرج تهديد ووعيد وعرامات يارجل الحرامي يسرق ويطلع بكفالة
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون بلا حب بلا كلام فارغ ..

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