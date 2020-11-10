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متطوعون يكشفون الآثار الجانبية لـ لقاح فايزر الواعد

Time منذ ساعة
Views 1981
متطوعون يكشفون الآثار الجانبية لـ لقاح فايزر الواعد

واشنطن (صدى):
كشف بعض من المتطوعين في تجربة لقاح فايزر الواعد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الآثار الجانبية الناتجة عن اللقاح.

وذكرت إحدى المشاركات في تجربة لقاح فايزر من ولاية ميسوري الأمريكية، أنها عانت من صداع شديد وحمى وآلام قوية في جسدها، خاصة بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وقال مشارك آخر من تكساس، إن أكثرها حدة كان الصداع، حيث أنه حدد موعدًا لإجراء اختبار الأجسام المضادة وكانت النتيجة أن رد فعل جهازه المناعي تجاه اللقاح كان إيجابيًا.

وأضاف: بعد النتائج شعرت أن شدة الآثار الجانبية هينة مقارنة بإحساسي بالأمان وأن الأمر سينتهي قريبًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهور اعمى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الدوام لله ...
وافي
منذو خمس سنوات لم نسمع حبر مغرج تهديد ووعيد وعرامات يارجل الحرامي يسرق ويطلع بكفالة
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون بلا حب بلا كلام فارغ ..

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