متطوعون يكشفون الآثار الجانبية لـ لقاح فايزر الواعد

واشنطن (صدى):
كشف بعض من المتطوعين في تجربة لقاح فايزر الواعد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الآثار الجانبية الناتجة عن اللقاح.
وذكرت إحدى المشاركات في تجربة لقاح فايزر من ولاية ميسوري الأمريكية، أنها عانت من صداع شديد وحمى وآلام قوية في جسدها، خاصة بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.
وقال مشارك آخر من تكساس، إن أكثرها حدة كان الصداع، حيث أنه حدد موعدًا لإجراء اختبار الأجسام المضادة وكانت النتيجة أن رد فعل جهازه المناعي تجاه اللقاح كان إيجابيًا.
وأضاف: بعد النتائج شعرت أن شدة الآثار الجانبية هينة مقارنة بإحساسي بالأمان وأن الأمر سينتهي قريبًا.