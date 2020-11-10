لاعبو جامايكا يهددون بالمقاطعة قبل مواجهة الأخضر

نواف السالم (صدى):
هدد لاعبو منتخب جاميكا بعدم خوض المباراة الودية أمام المنتخب الوطني؛ حيث عصفت عدد من الأزمات بالفريق خلال الساعات الماضية.
وثبت إصابة أحد لاعبي جاميكا بفيروس كورونا وتم احتجازه في العاصمة البريطانية لندن قبيل استقلاله الطائرة للتوجه إلى المملكة، وظهرت مشكلتان جديدتان تهددان استقرار المنتخب الجامايكي حيث وقع خلاف بين لاعبي المنتخب واتحاد الكرة في جامايكا حول المكافآت المالية الخاصة بالمشاركة في المباريات الدولية.
ويطالب اللاعبون بالحصول على المكافآت منذ فترة دون استجابة من اتحاد اللعبة.
وقالت صحيفة «ديلي جلينر» الجامايكية، إن لاعبي المنتخب يهددون بعدم النزول إلى أرض الملعب لمواجهة الأخضر المقررة يوم السبت المقبل في حالة عدم الاستجابة إلى طلباتهم.
والمشكلة الثانية تتمثل في غضب لاعب الوسط رافائيل موريسون من اتحاد الكرة بسبب عدم قيام الأخير بالحجز له في درجة رجال الأعمال خلال رحلة السفر إلى المملكة.
وأرسل وكيل أعمال موريسون رسالة شديدة اللهجة إلى اتحاد الكرة عبر البريد الإليكتروني يعبر فيها عن غضبه وغضب موكله من الحجز للاعب الذي ينضم إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى، في الدرجة الاقتصادية.
وقال وكيل أعمال اللاعب إنه إذا كانت هذه هي طريقة معاملة الاتحاد الجامايكي للاعبين المحترفين، فإن رافائيل موريسون لن يعود للعب لمنتخب جامايكا مرة أخرى.