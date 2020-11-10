النصر يُفكر في عرض "عسيري" على الطبيبة الصربية

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، عن تفكير إدارة نادي النصر في إرسال لاعب الفريق عبدالفتاح العسيري، إلى الطبيبة الصربية ماريانا كوفازيفيتش المتخصصة في إصابات العضلات.
وأكدت المصادر، أن إدارة النصر ستتخذ هذه الخطوة حال استمرار معاناة "عسيري" من الآلام؛ مضيفة أنه عانى من إصابة في عضلة الساق أثناء مشاركته في دوري أبطال آسيا، وعاودته الإصابة في مباراة نصف نهائي كأس الملك.
وأفادت بأنه سيخضع لاختبارات طبية إضافية لمساعدة الجهاز الطبي في النادي على البحث عن نتائج أكثر دقة.
يذكر أن النصر كان قد خطف أول ثلاث نقاط له في دوري المحترفين 2020-2021، من القادسية خلال الجولة الماضية.