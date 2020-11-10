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النصر يُفكر في عرض "عسيري" على الطبيبة الصربية

Time منذ 30 دقيقة
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النصر يُفكر في عرض "عسيري" على الطبيبة الصربية

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، عن تفكير إدارة نادي النصر في إرسال لاعب الفريق عبدالفتاح العسيري، إلى الطبيبة الصربية ماريانا كوفازيفيتش المتخصصة في إصابات العضلات.

وأكدت المصادر، أن إدارة النصر ستتخذ هذه الخطوة حال استمرار معاناة "عسيري" من الآلام؛ مضيفة أنه عانى من إصابة في عضلة الساق أثناء مشاركته في دوري أبطال آسيا، وعاودته الإصابة في مباراة نصف نهائي كأس الملك.

وأفادت بأنه سيخضع لاختبارات طبية إضافية لمساعدة الجهاز الطبي في النادي على البحث عن نتائج أكثر دقة.

يذكر أن النصر كان قد خطف أول ثلاث نقاط له في دوري المحترفين 2020-2021، من القادسية خلال الجولة الماضية.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وأضافت أنها تقابله مرتين في منزله، مشيرة إلى أنها كانت من السهل أن تقابله كلما كان ليفربون يلعب حيث ينشعل زوجها مع المباراة. ليفربول يلعب
نجاة محمد
ان شاء الله تحرقون في نار جهنم ماذنب اللذين ذبحتوهم
.M.
على قدمكم في الصحيفه هنا إلا انتم لازلتم جهلاء نوعاً ما هذه الحادثة وقعت في بريطانيا وليست السعودية وبعض الدول عادي البنت يكون لها صديق وقد يكون صديقها هذا هو خطيبها وزوجها في المستقبل القريب يعني بإختصار سائق الأوبر كان غيور وحسود مع انه فيه الكثيير والكثييير من ملايين النساء غيرها 🤷‍♂️😅
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر، عن تفكير إدارة نادي النصر في إرسال لاعب الفريق عبدالفتاح العسيري، إلى الطبيبة الصربية ماريانا كوفازيفيتش المتخصصة في إصابات العضلات. الإسم الصحيح للاعب عبدالفتاح العسيري أم عبدالفتاح عسيري
عادل عبدالحي حمزة
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