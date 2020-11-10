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صورة بديعة لمجموعة من النعام في نجران
منذ 27 دقيقة
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أحدث التعليقات
عادل عبدالحي حمزة
وأضافت أنها تقابله مرتين في منزله، مشيرة إلى أنها كانت من السهل أن تقابله كلما كان ليفربون يلعب حيث ينشعل زوجها مع المباراة. ليفربول يلعب
نجاة محمد
ان شاء الله تحرقون في نار جهنم ماذنب اللذين ذبحتوهم
.M.
على قدمكم في الصحيفه هنا إلا انتم لازلتم جهلاء نوعاً ما هذه الحادثة وقعت في بريطانيا وليست السعودية وبعض الدول عادي البنت يكون لها صديق وقد يكون صديقها هذا هو خطيبها وزوجها في المستقبل القريب يعني بإختصار سائق الأوبر كان غيور وحسود مع انه فيه الكثيير والكثييير من ملايين النساء غيرها 🤷♂️😅
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر، عن تفكير إدارة نادي النصر في إرسال لاعب الفريق عبدالفتاح العسيري، إلى الطبيبة الصربية ماريانا كوفازيفيتش المتخصصة في إصابات العضلات. الإسم الصحيح للاعب عبدالفتاح العسيري أم عبدالفتاح عسيري
عادل عبدالحي حمزة
تحتوي سيارة شيفرولية بولت الكهربائية على عدد من الأدوات الرقمية، وونظام معلومات ترفيهي بزاوية. ونظام معلومات ترفيهي
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