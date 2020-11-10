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أمطار الخير تهطل على الطائف

Time منذ 53 دقيقة
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أمطار الخير تهطل على الطائف

الطائف (صدى):
هطلت اليوم الثلاثاء، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف.

وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من المحافظات وهي: أضم، الطائف، وميسان، وبحره، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساء .

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وأضافت أنها تقابله مرتين في منزله، مشيرة إلى أنها كانت من السهل أن تقابله كلما كان ليفربون يلعب حيث ينشعل زوجها مع المباراة. ليفربول يلعب
نجاة محمد
ان شاء الله تحرقون في نار جهنم ماذنب اللذين ذبحتوهم
.M.
على قدمكم في الصحيفه هنا إلا انتم لازلتم جهلاء نوعاً ما هذه الحادثة وقعت في بريطانيا وليست السعودية وبعض الدول عادي البنت يكون لها صديق وقد يكون صديقها هذا هو خطيبها وزوجها في المستقبل القريب يعني بإختصار سائق الأوبر كان غيور وحسود مع انه فيه الكثيير والكثييير من ملايين النساء غيرها 🤷‍♂️😅
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر، عن تفكير إدارة نادي النصر في إرسال لاعب الفريق عبدالفتاح العسيري، إلى الطبيبة الصربية ماريانا كوفازيفيتش المتخصصة في إصابات العضلات. الإسم الصحيح للاعب عبدالفتاح العسيري أم عبدالفتاح عسيري
عادل عبدالحي حمزة
تحتوي سيارة شيفرولية بولت الكهربائية على عدد من الأدوات الرقمية، وونظام معلومات ترفيهي بزاوية. ونظام معلومات ترفيهي

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