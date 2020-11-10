بالفيديو.. اقتصادي: "الحديث عن ارتفاع أسعار النفط لازال مبكرًا"

حمود العنزي (صدى):
أوضح المستشار الاقتصادي والنفطي، الدكتور محمد الصبان، أن وجود لقاح كورونا أعطى بارقة أمل في القضاء على هذا الفيروس.
وأكد أن جائحة كورونا كان لها أثر كبير على أسواق النفط العالمية، وحينما يظهر شلل على قطاع النقل العالمي نتيجة للإغلاقات فإن هذا أثّر على النفط بعدما انخفض الطلب عليه.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الدول المنتجة للنفط تأثرّت بركود العالم اقتصاديًا وانخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أنه لولا السياسات الحكيمة التي اتبعتها حكومة المملكة لكن التأثير أكبر علينا.
وتابع: " من المبكر جدًا أن نشير إلى وجود ارتفاعات في أسعار النفط؛ لأن اللقاح لا زال أمامه مشوار طويل ليصل إلى أذرع الشعوب في مختلف الدول، وهناك تساؤلات حول تكلفته".
يذكر أن شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتيك"، كانت قد أعلنت أن لقاحهما المحتمل للفيروس فعال بنسبة تتجاوز 90% في منع إصابة الأشخاص بـ"كوفيد-19".