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بالفيديو.. اقتصادي: "الحديث عن ارتفاع أسعار النفط لازال مبكرًا"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. اقتصادي: "الحديث عن ارتفاع أسعار النفط لازال مبكرًا"

حمود العنزي (صدى):
أوضح المستشار الاقتصادي والنفطي، الدكتور محمد الصبان، أن وجود لقاح كورونا أعطى بارقة أمل في القضاء على هذا الفيروس.

وأكد أن جائحة كورونا كان لها أثر كبير على أسواق النفط العالمية، وحينما يظهر شلل على قطاع النقل العالمي نتيجة للإغلاقات فإن هذا أثّر على النفط بعدما انخفض الطلب عليه.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الدول المنتجة للنفط تأثرّت بركود العالم اقتصاديًا وانخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أنه لولا السياسات الحكيمة التي اتبعتها حكومة المملكة لكن التأثير أكبر علينا.

وتابع: " من المبكر جدًا أن نشير إلى وجود ارتفاعات في أسعار النفط؛ لأن اللقاح لا زال أمامه مشوار طويل ليصل إلى أذرع الشعوب في مختلف الدول، وهناك تساؤلات حول تكلفته".

يذكر أن شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتيك"، كانت قد أعلنت أن لقاحهما المحتمل للفيروس فعال بنسبة تتجاوز 90% في منع إصابة الأشخاص بـ"كوفيد-19".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وأضافت أنها تقابله مرتين في منزله، مشيرة إلى أنها كانت من السهل أن تقابله كلما كان ليفربون يلعب حيث ينشعل زوجها مع المباراة. ليفربول يلعب
نجاة محمد
ان شاء الله تحرقون في نار جهنم ماذنب اللذين ذبحتوهم
.M.
على قدمكم في الصحيفه هنا إلا انتم لازلتم جهلاء نوعاً ما هذه الحادثة وقعت في بريطانيا وليست السعودية وبعض الدول عادي البنت يكون لها صديق وقد يكون صديقها هذا هو خطيبها وزوجها في المستقبل القريب يعني بإختصار سائق الأوبر كان غيور وحسود مع انه فيه الكثيير والكثييير من ملايين النساء غيرها 🤷‍♂️😅
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر، عن تفكير إدارة نادي النصر في إرسال لاعب الفريق عبدالفتاح العسيري، إلى الطبيبة الصربية ماريانا كوفازيفيتش المتخصصة في إصابات العضلات. الإسم الصحيح للاعب عبدالفتاح العسيري أم عبدالفتاح عسيري
عادل عبدالحي حمزة
تحتوي سيارة شيفرولية بولت الكهربائية على عدد من الأدوات الرقمية، وونظام معلومات ترفيهي بزاوية. ونظام معلومات ترفيهي

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