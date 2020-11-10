دونالد ترامب: أحرزنا تقدمًا في الانتخابات وسنُعلن النتائج بعد أيام

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يُحرز تقدمًا في عدد الأصوات الانتخابية التي رشحته للرئاسة، مشيرًا إلى أن النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل.
وكان "ترامب" قد اتهم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية و"فايزر"، بحجب إعلان نتائج تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد المحتمل قبل الانتخابات.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى تصريحاته السابقة بأن شركة "فايزر" والآخرين سيعلنون لقاحا بعد الانتخابات الرئاسية، لأنه ليس لديهم الشجاعة للقيام بذلك من قبل.
وأوضح أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والديمقراطيين لم يرغبوا في منحه فرصة تحقيق مكسب قبل الانتخابات، وأعلنوا نتائج اللقاح بعدها بـ 5 أيام فقط.
يذكر أن شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتيك"، كانت قد أعلنت أن لقاحهما المحتمل للفيروس فعال بنسبة تتجاوز 90% في منع إصابة الأشخاص بـ"كوفيد-19".
اقرأ أيضًا: