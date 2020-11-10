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الجمارك توضح غرامة عدم احتفاظ المخلص الجمركي بالسجلات

Time منذ 23 دقيقة
Views 1386
الجمارك توضح غرامة عدم احتفاظ المخلص الجمركي بالسجلات

الرياض (صدى):
حذرت المديرية العامة للجمارك، من عدم الاحتفاظ بالسجلات وما في حكمها للمعاملات الجمركية، مؤكدة أنها تعتبر من المخالفات الجمركية الموجبة للغرامة المالية على المخلص الجمركي.

وأشارت الجمارك إلى أن عقوبة ذلك غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 5000 ريال عن كل بيان جمركي أو مايعادلها من عملات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الجمارك أن المادة 115 من نظام الجمارك الموحد، تنص على وجوب احتفاظ المخلص الجمركي بسجل لمدة 5 سنوات لديه، ويدون فيه خلاصة المعاملات المالية الجمركية التي أنجزها.

وأكدت انه يحق للجمارك المطالبة بالرسموم والضرائب إذا تبين عدم صحة المعلومات المقدمة عند فسح البضاعة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متحمسا وحمشات واجد ...
ابو محمد 😎 ✍️
متحمسا وحمشات واجد ...
باحث
يبدو انك تحتاج تركيز اثناء القراءة وأوضح المهندس يحيى ناصر، خلال حديثه لقناة العربية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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