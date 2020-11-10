أتراك يسخرون من أردوغان: تركيا تستدين من دولة أصغر من محافظة قونية

ماجد القزيز (صدى):
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بالسخرية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد انهيار الليرة التركية، والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها البلاد.
وتعجب المواطنون الأتراك من استدانة تركيا من دولة قطر التي هي أصغر من محافظة قونية، وعلقوا قائلين: "لم تعد الدولة تملك شيئا حتي المعامل الكبيرة تم بيعها ، ولم يبقا لدى الدولة ماتبيعه ",لافتين إلى أن الدولار سوف يتجاوز ال 10 ليرات".
وأضاف الأتراك : " إذا أعطيت الأوروبيين ليرة تركية يلقونها أرضا ويدهسون عليها", مشيرين إلى أن النظام الرئاسي قضى عليهم ودمر البلاد.