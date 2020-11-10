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السديس يوجه بإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف (صور)

Time منذ ساعة
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السديس يوجه بإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف (صور)

مكة المكرمة (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، بإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف بما يحقق التباعد المكاني.

وجاء ذلك بالتزامن مع زيادة أعداد المعتمرين، حيث تأتي توجيهات السديس ضمن توجيهات أخرى هادفة للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين.

كما وجه بالحزم في تطبيق الأنظمة بحق من لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد من منسوبي الرئاسة والوكالة.

وأكد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متحمسا وحمشات واجد ...
ابو محمد 😎 ✍️
متحمسا وحمشات واجد ...
باحث
يبدو انك تحتاج تركيز اثناء القراءة وأوضح المهندس يحيى ناصر، خلال حديثه لقناة العربية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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