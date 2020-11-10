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توتنهام يتمسك ببقاء غاريث بيل

Time منذ 3 دقائق
Views 1137
توتنهام يتمسك ببقاء غاريث بيل

وكالات (صدى):
تسعى إدارة نادي توتنهام الإنجليزي للإبقاء على اللاعب الويلزي غاريث بيل في صفوف الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الثلاثاء، إن الرغبة في بقاء اللاعب يأتي بطلب مباشر من جوزيه مورينيو مدرب الفريق، الذي يريد استمراره.

وينص عقد بيل على الاستعارة لمدة موسم واحد فقط، لكن النادي اللندني يرغب في خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو.

ويفضل بيل مواصلة اللعب في البريمرليج مع توتنهام، لسوء علاقته مع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الذي لا يرغب هو الآخر في عودته.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الف مبروك و ربنا يسعدة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله اكبر عليك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله اكبر عليك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله اكبر عليك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

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