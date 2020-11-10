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سقوط فتاة من أحد المباني ووفاتها في الباحة
منذ 53 دقيقة
2024
6
الباحة (صدى):
شهدت محافظة قلوة في منطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، واقعة سقوط فتاة في عقدها الثالث من أحد المباني؛ لتلقى مصرعها في الحال.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالواقعة، فيما لا توجد مزيد من التفاصيل حتى الآن.
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين الحريم ويكتب اجرهن مساكين كل شي فيهن
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