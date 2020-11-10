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بالصور.. أقدم موقع أثري يكشف الإستيطان البشري في العصر الحجري بالمملكة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1473
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بالصور.. أقدم موقع أثري يكشف الإستيطان البشري في العصر الحجري بالمملكة

الرياض (صدى):
بالرغم من اكتشاف آلاف القطع الأثرية إلا أن أراضي المملكة لا زالت تزخر بالآثار العديدة التي تعود للعصور القديمة .

ومن أشهر تلك المواقع موقع كلوة داخل محمية الملك سلمان – محمية الطبيق – سابقاً شمال المملكة والتي تؤكد الإستيطان والبناء البشري لفترة ما قبل التاريخ في العصر الحجري الحديث.

ويعتبر أول اكتشاف لهذا الموقع من عالمة الآثار أغنيس هورسفيلد وعالم الآثار الأمريكي نيلسون جلوك عام 1932 م .

وتقع ضمن محمية الملك سلمان الطبية ثلاث محميات سابقة وهي الخنقة والطبيق وحرة الحرة والمناطق المجاورة .

وعثر فريق الآثار السعودي الفرنسي عند اكتشافه على أدوات صوانية من شفرات ورقائق ومكاشط ومخارز تعود لتلك الفترة ، وفقاً للعربية .

 

 

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين الحريم ويكتب اجرهن مساكين كل شي فيهن

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