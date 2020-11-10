"طيران ناس" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة طيران ناس باب التقديم على وظيفة شاغرة بمجال التخطيط والتحليل المالي للعمل بالشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : مدير التخطيط والتحليل المالي .
2- الشروط :
- بكالوريوس في " المالية ، المحاسبة " أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال التخطيط والتحليل المالي .
- إجادة الإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .
- إجادة استخدام الحاسب الآلي .
- مهارات تحليلية قوية وتعمق في التفاصيل .
وأكدت الشركة على توفير رواتب مجزية ، وفوائد عائلية ، ونشاطات الشركة ، وعدد 30 يوم إجازة سنوية ، ويمكن التقديم من اليوم الثلاثاء 24 / 3 / 1442 هـ، الموافق 10 / نوفمبر / 2020 م وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي : هنا