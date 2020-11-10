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"طيران ناس" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1374
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"طيران ناس" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة طيران ناس باب التقديم على وظيفة شاغرة بمجال التخطيط والتحليل المالي للعمل بالشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : مدير التخطيط والتحليل المالي .

2- الشروط :

- بكالوريوس في " المالية ، المحاسبة " أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال التخطيط والتحليل المالي .

- إجادة الإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .

- إجادة استخدام الحاسب الآلي .

- مهارات تحليلية قوية وتعمق في التفاصيل .

وأكدت الشركة على توفير رواتب مجزية ، وفوائد عائلية ، ونشاطات الشركة ، وعدد 30 يوم إجازة سنوية ، ويمكن التقديم من اليوم الثلاثاء 24 / 3 / 1442 هـ، الموافق 10 / نوفمبر / 2020 م وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين الحريم ويكتب اجرهن مساكين كل شي فيهن

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