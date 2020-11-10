إعادة اعتقال ممرضة قتلت 8 أطفال وحاولت قتل 9 آخرين

ترجمة سلسبيل سعيد (صدى):
أعادت الشرطة البريطانية اعتقال ممرضة، للاشتباه في قتلها 8 أطفال حديثي الولادة، ومحاولة قتل 9 أخرين.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية في تقرير ترجمته "صدى"، إن الممرضة تم القبض عليها في 2019 ولكن تم إخلاء سبيلها بعد ذلك بكفالة.
واستكملت الشرطة التحقيقات في الواقعة بشكل موسع؛ لذلك أعادت اعتقال الممرضة التي كانت تعمل أخصائية رعاية صحية في وحدة حديثي الولادة في مستشفى تشيسر.
وقال زملاء الممرضة إنها كانت غريبة الأطوار ولكنها طيبة ولم يتوقعوا تورطها في قتل هذا العدد من الأطفال.