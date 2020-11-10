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إغلاق محال وتغريم أخرى مخالفة في عفيف

Time منذ 34 دقيقة
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إغلاق محال وتغريم أخرى مخالفة في عفيف

الرياض (صدى):
تمكنت جولة تفتيشية لمراقبي بلدية محافظة عفيف على عدد من المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، من إغلاق محال وتغريم أخرى؛ بعد رصد مخالفات مختلفة بعضها متعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ونتج عن الحملة، إغلاق مطعم وورشة، وتغريم محال أخرى، وتمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة وعدم التقيد بالاشتراطات الاحترازية لمواجهة "كوورنا" بلبس الكمامة وعدم إلزام العاملين بعدم نزعها إلا عند الضرورة، كذلك عدم الالتزام بالتباعد في أثناء ممارسة العمل وازدحام الزبائن داخل بعض المحال.

وفي السياق نفسه، شددت "بلدية عفيف" على أن جولاتها مستمرة لرصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تتم ملاحظتها على الرقم (940).

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أحدث التعليقات

ابوزياد
سيتم دفع المبلغ قبل 30 يرم وهم مايشوفون الطريق . صحيح إن فريقهم ابو خرقه وقصاصات بس وراهم داعم يغرف من بحر .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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