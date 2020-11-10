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موعد زخات شهب الثوريات في سماء المملكة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1369
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موعد زخات شهب الثوريات في سماء المملكة

جدة (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن تساقط زخات شهب الثوريات قبل ساعات من يوم الخميس المقبل الموافق 12 نوفمبر لتنير سماء المملكة والمنطقة العربية في شكل بديع .

وقالت أن هذه الزخات الصغيرة تنتج من 5 إلى 10 شهب في الساعة وهي تنشط من أواخر اكتوبر وحتى أوائل ديسمبر ، وهي غنية يإنتاج شهب أكبر من الشهب المعتادة .

ويجب أن تكون عملية الرصد من مكان مظلم بعيداً عن أضواء المدينة ما بعد منتصف ليل الأربعاء حيث تكون نقطة الإنطلاق أمام مجموعة نجوم الثور بإتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ، ولكن يمكن أن تظهر أيضاً من أي مكان في السماء .

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أحدث التعليقات

ابوزياد
سيتم دفع المبلغ قبل 30 يرم وهم مايشوفون الطريق . صحيح إن فريقهم ابو خرقه وقصاصات بس وراهم داعم يغرف من بحر .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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