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المحكمة الجزائية تحدد موعداً للنظر في دعوى مقامة ضد أحد الأشخاص

Time منذ 51 دقيقة
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المحكمة الجزائية تحدد موعداً للنظر في دعوى مقامة ضد أحد الأشخاص

الرياض (صدى):
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة – الدائرة الثلاثية الأولى – أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه / أحمد بن شطي بن حمود الظفيري، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1047883895)، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 08 / 05 / 1442هـ الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً للنظر في الدعوى.

وعلى المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12 / 02 / 1441هـ، ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.

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أحدث التعليقات

ابوزياد
سيتم دفع المبلغ قبل 30 يرم وهم مايشوفون الطريق . صحيح إن فريقهم ابو خرقه وقصاصات بس وراهم داعم يغرف من بحر .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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