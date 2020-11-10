مرض غامض يهدد الرجال

واشنطن (صدى):
اكتشف علماء في الولايات المتحدة الأمريكية مرض خطير يصيب الرجال، حيث لم يكن معروفا للعلم من قبل، و تصل نسبة الوفاة بسببه إلى 40%، ويطلق على المرض اسم فيكساس (VEXAS).
ويتميز المرض النادر بعدة أعراض من بين أهمها الحمى غير المبررة، وتشكل بعض الخثرات النشطة، بالإضافة إلى التهاب الغضاريف وأنسجة الرئة، ومن الأعراض الأخرى التهاب الأوعية الدموية.
وأوضح العلماء أن المرض ينتج عن خلل وراثي، حيث وجد الباحثون أنه يتطور نتيجة طفرة في جين " UBA1"، مضيفين أنهم سجلوا 50 إصابة إلى الآن، على الرغم من أنهم لا يستبعدون احتمال وجود عدد أكبر.
وأكد العلماء أن المرض ليس شائعا، مشيرين إلى أنهم يأملوا أن تساعد النتائج في الجينوم في اختيار طرق العلاج الصحيحة للرجال المصابين بهذا المرض الجيني الجديد